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الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:47 م

جمارك مطار القاهرة تُحبط محاولة تهريب هواتف محمولة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
راندا التوني
dostor.org/2114272

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.


وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الطيران الإيطالية رقم 896 القادمة من روما تم الاشتباه فى الراكب "ه. م. ع"، وجنسيته أمريكى من أصل مصري، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 32 هاتفا محمولا ماركات حديثة مخفاة داخل أطقم التجميل وعلب الماكياج والهدايا بين طيات الملابس بحقائبه.

واتخذ محمد قناوى مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2، الإجراءات القانونية وحُرر محضر تهرب جمركى رقم 20 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

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