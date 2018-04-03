كيف فضحت كيليان كونواى أسرار البيت الأبيض؟

فضح الكاتب رونالد كيسلر، الذي صدر مؤخرًا كتابه «البيت الأبيض ترامب: تغيير قواعد اللعبة»، مستشارة الرئيس كيليان كونواي واصفا إياها بأنها «المسربة الأكثر في إدارته»، حسبما أفاد تقرير «ديلي ميل» البريطانية.



وقال كيسلر على موقع «سي إن إن» عن حالة الإدارة الأمريكية: «إذا تساءلت عن سبب وجود الكثير من التسريبات خارج البيت الأبيض، فإن أحد الأسباب هو أن كيليان كونواي المسربة الأولى».



وأضاف الكاتب أنها تحدثت عن راينس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، قائلة: «قالت عنه أشياء سافلة وقذرة وكاذبة، ولم أسردها في الكتاب لأنها ادعائات غير منصفة، بالإضافة إلى كلامها عن ابنة الرئيس، إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر».



وأشار كيسلر: «أعرف أن مساعدي البيت الأبيض رأوا نصوصا أرسلتها إلى صحفيين آخرين لتفضح زملائها وتسرب أسرارهم الشخصية».



ويعرض الكتاب الذي سيصدر، اليوم الثلاثاء، بالتفصيل كيف أن كوشنر وإيفانكا ترامب سبب مشاكل في الإدارة، ويكتب أنهما ليس لديهما فهم لأساسيات الطريقة التي تعمل بها الحكومة، وكيف أنهما لا تملكان فهمًا للعواقب السياسية لأفعالهما، ويضيف أيضًا كيف أن الاثنين كان لهما يد في أكثر القرارات كارثية وحماقة من رئاسة ترامب.