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الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:45 م

ترقيات جديدة بمعهد بحوث البترول

معهد بحوث البترول
معهد بحوث البترول
سيد ابراهيم
dostor.org/2114267

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعيين الدكتور إسماعيل عبدالرحمن عياد، رئيسا لقسم البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول المصري، لمدة ثلاث سنوات.

وكلف الدكتور"أحمد الصباغ" مدير المعهد، كل من الدكتورة منال جمال محمد، بالقيام بأعمال رئيس معمل البوليمرات بقسم البتروكيماويات، لحين تشكيل لجنة لاختيار رؤساء المعامل، كما كلف الدكتورة غادة إسحق عامر الأستاذ الباحث المساعد، بالقيام بأعمال رئيس معمل تكنولوجيا البتروكيماويات بقسم البتروكيماويات.

كما كلّف الدكتور محمد أحمد حسن بطيحة الأستاذ الباحث المساعد بقسم الإنتاج، بالقيام بأعمال رئيس معمل الضغط والحجم والحرارة بقسم الإنتاج.

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