القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:31 ص

شروط وضوابط فتح مخبز تموينى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2114220

حددت وزارة التموين عدد من الضوابط للموافقة على إنشاء المخابز بأنواعها.. وجاءت ضوابط الوزارة كالتالي:

1- تكون الأولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا توجد بها مخابز بلدية قائمة تفى بحاجة السكان.
2- عدم الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التى تنتج الخبز الإفرنجى أو السياحى أو الحلوى من العجين.

الاشتراطات الواجب توافرها فى التراخيص للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة.
1- مساحة المخبز لا تقل عن 65 مترا.
2- ارتفاع المخبز لا تقل عن 4 أمتار، ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشانى.
3- مصدر المياه والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحى.
4- جدران المعجن بالقيشانى وأرضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين، وآخر للمياة الساخنة، وأن يتم العجن آليا فى حلة مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ.
5- دورة المياه والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.
6- عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز، وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها، مع مراعاة قوانين البيئة ويحظر استخدام المازوت تماما.
7- الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا.
8- تزويد تغذية الوقود بمحابيس بعيدة عن الغاز لتلافى اخطار الحريق.
9- لابد ان تكون المدخنة أعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها (طنبوشة).
10- سعة خزان السولار الأرضى لا يقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار، بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار.
11- وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج.
12- أن يكون المخبز مزود بأجهزة إطفاء الحريق، مع مرعاة قواعد الأمن الصناعى.
13- الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز.
14- وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبه فترينة عرض الخبز وأرفف للتهوية ومضاء بالكهرباء.

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