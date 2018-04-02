«الجندي»: قانون الإدارة المحلية الجديد يشرك المواطن في التخطيط

قال اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إنه يوجد العديد من الفرص لتحقيق أهداف التنمية، ولدينا عقول وإرادة ورضاء عن التنفيذ.



وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا تحت عنوان «القمة الأولى للقادة المصريين»: إن الروشتة واضحة والحل من وجهة نظرى هو الكوادر البشرية، مؤكدا أن استراتيجية 2030 تم بناؤها على عقول مصرية.



وأشار إلى أهمية وجود دوافع وتنافسية بين الوحدات والكوادر البشرية، مؤكدا أن الكوادر الموجودة فى المحافظات أعدادها محدودة.



وأوضح أن قانون الإدارة المحلية الجديد يعمل على إشراك المواطن في التخطيط واستخدام الموارد، مشيرا إلى أنه فى مراحله الأخيرة للتنفيذ.



وفيما يتعلق بالفساد، أكد أنه مرتبط بالمحليات، لأن المحليات مرتبطة بالمواطن وتقدم الخدمات له، مشيرا إلى وجود الفساد فى كل المستويات.