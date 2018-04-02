«الداخلية»: بدء تحصيل رسوم حج القرعة

قررت وزارة الداخلية فتح باب سداد تكاليف حج القرعة لعام 1439هـ2018م، اعتبارًا من الثلاثاء القادم حتى الخميس.



ويتم سداد الرسوم بكافة فروع البنوك الوطنية «البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك مصر» على مستوى محافظات الجمهورية، وأوضحت الوزارة أن قيمة تكاليف حج القرعة 56،100 جنيه فقط إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (11،900 جنيه، بإجمالى مبلغ 68،000 جنيه).



وأشار بيان الوزارة إلى أن هناك مبلغ 9740 جنيهًا أي ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء الفريضة خلال الأعوام الخمسة السابقة، وذلك وفقًا لتعليمات السلطات السعودية في هذا الشأن، على أن يقوم الفائز بفرصة الحج عقب سداد القيمة بتسليم صورة إيصال السداد إلى المركز أو القسم التابع له.



ويعتبر عدم سداد التكاليف المشار إليها في الموعد المحدد بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج.