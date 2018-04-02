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الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:29 م

«الهجرة»: نتابع إجراءات التحقيق في مصرع 5 مصريين بالكويت

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
ألفت الكحلي
dostor.org/2114113

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها القلبية لأسر المصريين الذين توفوا اليوم بالكويت، مؤكدة متابعة الموقف وإجراءات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وكلفت الوزيرة، اللواء سمير طه، مساعد الوزير لشئون الجاليات، بالتواصل مع القنصلية المصرية بالكويت لمتابعة الموقف، حيث أكدت القنصلية أنه تم التعرف على ثلاثة جثامين من قبل ذويهم وزملائهم، وجارٍ التعرف على الشخصين الآخرين.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنه فور انتهاء الإجراءات القانونية، سيتم استطلاع رأي أسر المتوفين لبيان رغبتهم في دفنهم بمصر، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وتبين خلال المتابعة مع القنصلية المصرية بالكويت أن أسماء المصريين المتوفين في الحادث من محافظتى قنا وسوهاج، هم «فتحي منصور، عماد مصطفي، سعد عبدالله، محمود علي توفيق، محمد أحمد حسن».

‏‎وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت عن وقوع حادث تصادم بين حافلتين، كانتا تقلان عددًا من موظفي شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان.

‏‎وقالت الشركة، في بيان، إن الحادث تسبب في وقوع 15 حالة وفاة في حصيلة أولية، إضافة إلى عدد من الإصابات.

وأفادت بأن الحافلتين إحداهما تابعة لشركة برقان للحفر، والثانية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وأن الحافلتين كانتا تقلان العمال العائدين بعد انتهاء الدوام في منطقة خارج مناطق عمليات الشركة.

‏‎وأشارت الشركة إلى أن عدد الوفيات 7 من الجنسية الهندية وخمسة من الجنسية المصرية، وثلاثة من الجنسية الباكستانية، فيما أصيب شخصان من الجنسية الهندية، وشخص آخر كويتي الجنسية.

‏‎وتم نقل المصابين إلى مستشفيات وزارة الصحة ومستشفى الأحمدي من قبل فرق الإسعاف المعينة في الشركة، وبالتعاون مع الإسعاف الجوي التابع لوزارة الصحة، حيث تم التعامل مع الحادث فور وقوعه وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بعمل تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

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