«عبدالعال»: النواب لهم فضل فى تحفيز الشعب للمشاركة بالانتخابات

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إنه "من المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية، ولاشك أن مرور العملية الانتخابية والتي شهدت بها كافة المؤسسات، يدل على عراقة الشعب المصري".



وأضاف رئيس مجلس النواب- خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الإثنين، أن: "جميع المواطنين ساهموا وبأغلبية شهدها الداخل والخارج، وكان للنواب الفضل في تحفيز الناخبين في ممارسة حقهم الانتخابي، بجانب ما نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من بناء مصر الحديثة ومشروعات عملاقة".



وقدم "عبدالعال" الشكر والتقدير لأعضاء البرلمان على مجهوداتهم في الانتخابات الرئاسية.