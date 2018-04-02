ألقت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، القبض على هارب من الإعدام بمصر القديمة.



كانت معلومات قد وردت للرائد حسام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تفيد بأن «محسن.م» بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10216 5649 لسنة 2012 مصر القديمة «قتل عمد» المقضي فيها بالإعدام، و6 أحكام حبس جزئي «تبديد، تموين، سرقة تيار كهربائى»، بإجمالي حبس 4 سنوات و9 أشهر- يتردد على منطقة سكنه، وبإعداد الأكمنة اللازمة أماكن تردده أمكن ضبطه.



بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.