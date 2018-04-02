"بالماتوكي والفادجكي".. كيف لونت الأياد البيضاء بيوت النوبة (تفاعلي)

تتعدد اللغات التي يعبر بها أبناء الشعوب عن ثقافات بلادهم، وفي مصر اختار مجموعة من الشباب المختلفين في انتمائهم الديني والفكري، سبيل واحد للتعبير عن ثقافة مصر الراقية وتصديرها إلى مختلف أنحاء العالم، في محاولة منهم لإثبات دور مصر الرائد في الفن تحديدًا، آخرها "رسم السعادة"، فأرادوا أن ينسجوا خيوطًا من البهجة على وجوه المصرين في شتي بقاعها، من الجنوب إلى الشمال وفي أماكن متفرقة، تسلحوا بالألوان والأمل، لتصبح مصر أكثر جمالًا في عيون أبنائها وحتى تترك الأماكن بصمة في وجدان الزائرين.

