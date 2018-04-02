القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
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07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
تفاعلي الدستور
الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:19 م

"بالماتوكي والفادجكي".. كيف لونت الأياد البيضاء بيوت النوبة (تفاعلي)

بالماتوكي والفادجكي..
dostor.org/2114101

تتعدد اللغات التي يعبر بها أبناء الشعوب عن ثقافات بلادهم، وفي مصر اختار مجموعة من الشباب المختلفين في انتمائهم الديني والفكري، سبيل واحد للتعبير عن ثقافة مصر الراقية وتصديرها إلى مختلف أنحاء العالم، في محاولة منهم لإثبات دور مصر الرائد في الفن تحديدًا، آخرها "رسم السعادة"، فأرادوا أن ينسجوا خيوطًا من البهجة على وجوه المصرين في شتي بقاعها، من الجنوب إلى الشمال وفي أماكن متفرقة، تسلحوا بالألوان والأمل، لتصبح مصر أكثر جمالًا في عيون أبنائها وحتى تترك الأماكن بصمة في وجدان الزائرين.
نقرشاد

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