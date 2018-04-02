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اقتصاد
الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:18 م

«الملا»: تنسيق مع الجهات المعنية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2114099

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا الخاصة لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، المُشَكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء التي تضم في عضويتها ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار الوزير، خلال الاجتماع، اليوم الإثنين، إلى أن تنفيذ هذا المشروع القومي يتم من خلال اتباع المنهج العلمي والتحليلي لدراسة جميع المقومات التي تتمتع بها مصر للقيام بهذا الدور المحوري ومواجهة التحديات لتحقيق أقصى استفادة وتعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الإقليمي.

وأكد "الملا" أهمية التكامل والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإعطاء دفعات سريعة واستكمال مجهودات قطاع البترول لسرعة إنجاز تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيرًا إلى أنه يأتي على قائمة اختصاصات اللجنة تقديم الدعم الفني واللوجيستي لتذليل أي صعاب قد تعترض فريق العمل، وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وشدد الوزير على أن استراتيجية العمل تشمل أيضًا المحور الداخلي الذي يشتمل على تفعيل ودعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووجود شراكة استراتيجية في مجال الطاقة، فضلًا عن التعاون مع عدد من الدول العربية مثل الأردن والعراق لنقل البترول والغاز.

وأشار "الملا"، إلى المحور الفني والتجاري الذي يتمثل في استقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط للاستفادة الاقتصادية المثلى للبنية التحتية التي تمتلكها مصر من الغاز والبترول.

واستعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية في إطار المشروع التي كان أولها إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز واللائحة التنفيذية للقانون وإنشاء الجهاز التنظيمي لوضع قواعد تداول وتجارة الغاز والبترول، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ووضع رؤية للقطاع تضم تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول كأحد أهدافه وتخصيص فريق عمل لإعداد الاستراتيجية، بالاستعانة باستشاري عالمي تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولي.

كما تم استعراض مشروعات البنية الأساسية التي تمت في إطار تحول مصر لمركز إقليمي التي شملت مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحري بمنطقة السخنة، ومشروعات تطوير معامل التكرير لرفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تطوير الشبكة القومية للغاز والبترول.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات أعمال استشاري المشروع والمراحل الزمنية المخططة ودراسات الجدوى لكل الخيارات المتاحة لتنفيذ المشروع.

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