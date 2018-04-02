«تعليم الجيزة»: امتحان تجريبى لطلاب الثانوية على «البوكليت» 1 مايو

أعلنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية عن عقد امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة على نظام البوكليت يوم الثلاثاء 1 مايو، في الساعة الثانية ظهرا، بمدرسة السعدية الثانوية.



ويشمل الامتحان المواد الأساسية للشعب الثلاث ويستمر لمدة أسبوع، ومن المقرر إعلان نتيجة هذا الامتحان يوم الثلاثاء 15 مايو 2018.



وقال أيمن أبوبكر المنسق العام للمبادرة "عايزين نتعلم" التي تتبناها الجمعية بالتعاون من مؤسسة الأهرام ومحافظة الجيزة، فى تصريح له إنه سيتم توزيع جوائز مالية للعشرة الأوائل من الطلاب من خلال احتفالية تقام بديوان عام محافظة الجيزة.