«شيبة» يسجل أغنية «تحيا مصر» داخل استوديوهات «الداخلية»

بالصور.. كوستاريكا تحتفل بفوز رئيسها الجديد

نجح كارلوس الفارادو، مرشح حزب الوسط الحاكم، فى الفوز بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية فى كوستاريكا حيث حصد 60.66% من إجمالى الأصوات. وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا، اليوم الاثنين، أنه بعد فرز ...