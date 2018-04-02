«شيبة» يسجل أغنية «تحيا مصر» داخل استوديوهات «الداخلية»
سجل المطرب الشعبي أحمد شيبة، أغنية جديدة بعنوان «تحيا مصر»، داخل استوديوهات وزارة الداخلية.
وأكد «شيبة» فى الأغنية، عظمة مصر وجيشها ووزارة الداخلية فى حماية وطننا الغالى.
سجل المطرب الشعبي أحمد شيبة، أغنية جديدة بعنوان «تحيا مصر»، داخل استوديوهات وزارة الداخلية.
وأكد «شيبة» فى الأغنية، عظمة مصر وجيشها ووزارة الداخلية فى حماية وطننا الغالى.
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