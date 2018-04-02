حجز المدير المالى للزمالك ومسئول الخزينة 24 ساعة

قررت نيابة العجوزة بمحكمة شمال الجيزة، حجز محمد بدر، مدير الحسابات والقائم بأعمال المدير المالى بالنادى، وعبدالكريم محمد، أمين الخزينة، 24 ساعة على ذمة التحريات، على خلفية اتهامهما بتعطيل سير عمل لجنة إدارة النادى المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمنوطة بإدارة الشئون المالية للنادى.



وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ لنيابة العجوزة يفيد بإغلاق الثنائى خزينة النادى، يوم الجمعة الماضي، رغم طلب إسماعيل الفار رئيس اللجنة- التى تدير النادى ماديًا- بفتحها لمتابعة سير العمل.



بدأت أزمة نادى الزمالك فى 2017 عندما تقدم المدير المالى باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادى لدى البنوك بسبب المديونيات المستحقة على النادى لدى التأمينات والضرائب، ومديونيات ممدوح عباس الرئيس السابق للنادى، والذى أقرض الزمالك أموالًا خلال فترة رئاسته للقلعة البيضاء.