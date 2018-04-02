«قابيل»: إنهاء 99% من إنشاءات الوحدات الإنتاجية بمدينة الأثاث

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن عمليات الإنشاء بمدينة الأثاث الجديدة بدمياط تسير وفقا للخطة والجدول الزمنى المحدد، مؤكدًا الانتهاء من 99% من أعمال الإنشاءات للوحدات الإنتاجية التي يبلغ عددها 1400 وحدة، لافتا إلى أنه يجري حاليّا الانتهاء من جميع المرافق شاملة المياه والكهرباء والطرق.



وقال الوزير إن مدينة الأثاث بدمياط تعكس استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وتتوافق مع التوجهات الاستثمارية للحكومة خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن المدينة الجديدة تُعد نموذجا ناجحا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بشأن متابعة الخطة التنفيذية لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، وشارك في الاجتماع الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.



وأضاف "قابيل"، أن المدينة الجديدة ستكون من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة الأثاث في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المدينة ستضع صناعة الأثاث المصرية على الخريطة العالمية من خلال الاستعانة بخبرات عالمية تستهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية.



وأوضح الوزير أن مدينة الأثاث ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط وتحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال النهوض بهذه الصناعة وفقا لأحدث التطورات العالمية خصوصا ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، لخلق فرص تصديرية لها من خلال تعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن المدينة تقام على مساحة 331 فدانًا، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي من المتوقع أن تتخطى الـ100 ألف فرصة عمل.



وأشار إلى أن مشروع مدينة الأثاث يشمل صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركزًا لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.



يذكر أن شركة مدينة دمياط للأثاث يبلغ رأسمالها 5 مليارات جنيه مصري بنسبة مساهمة مصرية 100%، مشيرا إلى أن الجهات المساهمة في الشركة الجديدة هي بنك الاستثمار القومي، ومحافظة دمياط، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي.