ضبط المتهمين بسرقة «شقق أكتوبر»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف هوية المتهمين المتورطين فى سرقة عدد من «الشقق» السكنية بأكتوبر، حيث تبين أن عاطلين سابق اتهامهما فى عدة قضايا وراء ارتكابها.



وكانت معلومات، قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تفيد بسرقة عاطلين عدد من «الشقق» بدائرة القسم، بأسلوب تسلق المواسير، وكسر الأبواب، وبإعداد الاكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وهما «إسماعيل.ح»، سبق اتهامه فى 8 قضايا، و«وليد.ف» سبق اتهامه فى 5 قضايا، واعترف المتهمان بسرقة 3 شقق سكنية، وأرشدا عن مكان بيع المسروقات.



وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.