الحكومة تُصلح ما أفسده الجندى: نحترم مجلس النواب وأعضاءه

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ردًا على طلبات النواب بمحاسبة وزير التنمية المحلية على تصريحه الخاص بإلقاء طلبات النواب في الزبالة، قائلا: «نؤكد على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب وأعضائه الموقرين».



وأضاف: "أرجو منحي فرصة للعودة إلى رئيس مجلس الوزراء، ولن يكون هناك قرار إلا ما يرضيكم"، في إشارة منه للبرلمان.



وأشار إلى أنه يطلب فرصة "إذا كان هناك عشم بيني وبينكم"، موجهًا كلامه للنواب، فيما رد النواب قائلين: «عاوزين استقالة وزير التنمية المحلية».