سفير فيتنام بالقاهرة: الإسماعيلية تُشبه مدن عالمية لحد كبير

استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد، دو هونج لوج، سفير دولة فيتنام الاشتراكية بالقاهرة، يرافقه السفير رضا الطايفي، مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة، والوفد المرافق له من ممثلى السفارة.



وأعرب السفير الفيتنامى - خلال اللقاء - عن سعادته البالغة بزيارة الإسماعيلية، واصفًا إيها بأنها من المدن الخضراء الجميلة والنظيفة التى تشبه إلى حد كبير مدن عالمية، كما أشاد بحفاوة الاستقبال.



ومن جهته، استعرض محافظ الإسماعيلية مع سفير فيتنام، أبرز المقومات التي تتمتع بها المحافظة، وأهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها، والتجارب والنماذج الناجحة التي تم تنفيذها مؤخرًا.