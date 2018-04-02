«هآرتس»: واشنطن مستمرة فى إتمام صفقة سلام بمعزل عن الفلسطينيين

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن المسئولين في البيت الأبيض ما زالوا يصرون على أن خطة السلام التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت قائمة وصالحة، على الرغم من مقاطعة الفلسطينيين للإدارة الأمريكية، عقب إعلان ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدء إجراءات نقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.



وأوضح مسئولون في البيت الأبيض، للصحيفة الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية لا تملك بعد جدولاً زمنيًا واضحًا للإعلان عن صفقتها، رغم التصريحات من مصادر مختلفة قريبة على دوائر صنع القرار الأمريكي، والتي تدل على أن الإدارة الأمريكية اقتربت من وضع الصياغة النهائية للخطة.



وأكد التقرير الإسرائيلي أن الإدارة الأمريكية ما زالت تأمل في إقناع الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنهم لا يستبعدون إمكانية الإعلان عن الخطة حتى من دون تدخل فلسطيني مباشر.



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على حيثيات الخطة والمحادثات التي تدور حولها قوله: "يتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم تنازلات صعبة، هو اتفاق على السلطات الإسرائيلية والفلسطينية ألا تحب كل شيء جاء فيه، لكن عليها الاعتراف بأنه هو المخطط المنطقي".



فيما نقلت الصحيفة عن كبار المسئولين الإسرائيليين، الذين هم على اتصال دائم بالفريق الأمريكي، أن هناك نقطتين رئيسيتين تجعلا من الصعب على الفلسطينيين قبول الخطة التي وضعتها الإدارة الأمريكية: الأولى هي ما يبدو أنه افتقار أساسي للثقة مع الجانب الأمريكي في إمكانية إخلاء المستوطنات في المستقبل القريب، والميل إلى الاكتفاء بصياغة خطة في المقام الأول بعدم توسيع البناء الاستيطاني.



أما النقطة الثانية فهي السيطرة الأمنية في الضفة الغربية، حيث يعتقد المسئولون الإسرائيليون أن الأمريكيين تبنوا بشكل كامل مزاعم نتنياهو بأنه لا توجد وسيلة للحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية على المدى الطويل دون السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية بأكملها.



ويقول مسئولون إسرائيليون كبار، أجروا مباحثات مع الفريق الأمريكي، إن الخطة قد تشمل أيضا بنودًا لن يرغب نتنياهو في قبولها، مثل إعلان أبوديس عاصمة للفلسطينيين، أو مخطط محدد لتجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية.



وأكدت "هآرتس" أن الاستراتيجية التي سيتبعها نتنياهو في حال تضمنت الصفقة بنودًا لا يرتضيها، بأن يؤجل الإعلان عن قبولها أو رفضها، وأن يؤخر أو يؤجل الاستجابة لها، مراهنًا بذلك على الموقف الفلسطيني الرافض، بحسب قناعاته، للصفقة برمتها.



وأوضح مسئولون بالبيت الأبيض أن الإدارة حريصة على صياغة خطة من السهل تسويقها للفلسطينيين، إلا أن المؤشرات، والأداء الأمريكي المتماهي مع السياسات الإسرائيلية، في مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحافل الدبلوماسية الدولية، تشير إلى أن البيت الأبيض بعيد كل البعد من الاقتراب لتصور حل شامل، يلبي مطامح ورغبات الفلسطينيين.