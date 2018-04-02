«الأمن يحدد هويته».. فزع بين «بنات السويس» بسبب «موظف عريان»

كثفت مباحث الآداب في السويس من جهودها، لضبط رجل يسير عاريًا في شوارع المحافظة، وتحديدًا في منطقة الكورنيش ويتسبب في إثارة الرعب بين الفتيات.



وتلقت مباحث الآداب في المحافظة شكاوى من عدد من الفتيات عن سيارة تسير في منطقة الكورنيش يخرج منها رجل لا يرتدي أى ملابس على نصفه الأسفل، ويلوح باشارات جنسية للفتيات الموجودات على الكورنيش.



وتمكنت مباحث الآداب بعد تحرير محاضر ضد الرجل العاري، من تحديد هويته، حيث تبين أنه موظف فى إحدى شركات البترول في السويس، ومن المقرر إلقاء القبض عليه.



وكانت فتاة في السويس تدعى «ا.ي» رصدت تجول هذا الشخص عاريًا في السويس وتعرضه للفتيات، وفوجئت بتعرض هذا الشخص لعدد كبير من فتيات المحافظة، وتباينت ردة فعلهن بين الهرب أو ضربه بحجر.