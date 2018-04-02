القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
حوادث
الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:07 م

الحكم فى الطعن على منع «حفيد مبارك» من السفر.. 16 أبريل

حفيد مبارك
حفيد مبارك
dostor.org/2114079

حجزت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار منع «عمر»، نجل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد للحكم بجلسة 16 أبريل المقبل.

كانت قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من علاء، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنه من السفر.

وكان نجلا الرئيس المخلوع قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما «عمر» و«فريدة» من السفر، وحملت الدعويان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ حوالي 13 ساعة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ يومين

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ يومين

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

منذ أقل من شهر

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ أقل من شهر

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

الآن

حجز المدير المالى للزمالك ومسئول الخزينة 24 ساعة

عبدالعال للنواب عن مطالبتهم بإقالة الجندى: نحن من نمنح الثقة ونسحبها

الحكومة تُصلح ما أفسده الجندى: نحترم مجلس النواب وأعضاءه

«هآرتس»: واشنطن مستمرة فى إتمام صفقة سلام بمعزل عن الفلسطينيين

الأكثر قراءة

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

ألبومات الصور

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة مكتبة الطفل بحي الزهور

بالصور.. كوستاريكا تحتفل بفوز رئيسها الجديد

وكيل تعليم بورسعيد يفتتح معرض تنمية مهارات مادة الرياضيات

بالصور.. حفل تاريخي لكوريا الجنوبية فى بيونج يانج

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

ads
الأكثر قراءة

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

كشكول

ملامح خطة إلغاء تنسيق الثانوية قبل تنفيذها في 2022

عمال الصنايق الخاصة في المدارس: «حقنا ضايع بين وزارتين ومحافظة»

الجامعات الحكومية تتعاقد مع جهة سيادية لمنع تزوير شهادات التخرج

خطة تعميم اللغات الأجنبية في معاهد وجامعات الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: نحتاح لتطوير المناهج لتواكب الحدث

الأمصار

انخفاض المؤشر العام لسوق أبوظبي في الختام

الصليب الأحمر: إسرائيل تحتجز جثماني فلسطينيين قتلا في «يوم الأرض»

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

الجيش التركي يدمر مواقع لحزب العمال الكردستاني

أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم

ads
منوعات

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

حكاية زواج تشارلز ديكنز من أم أبنائه العشرة

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

ads
ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك