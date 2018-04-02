الحكم فى الطعن على منع «حفيد مبارك» من السفر.. 16 أبريل

حجزت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار منع «عمر»، نجل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد للحكم بجلسة 16 أبريل المقبل.



كانت قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من علاء، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنه من السفر.



وكان نجلا الرئيس المخلوع قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما «عمر» و«فريدة» من السفر، وحملت الدعويان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.