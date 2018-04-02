«الجندي»: لن نسمح بأى تعديات جديدة بالمحليات

أكد اللواء أبو بكر الجندي وزير الدولة للتنمية المحلية، أن أجهزة الدولة تعمل جاهدة على مواجهة المخالفات والتعديات في المحليات أول بأول، وعدم السماح بأية تعديات جديدة من خلال تدشين وحدات للتدخل السريع على مستوى كل محافظة ومركز، ورصد ومصادرة أي مظاهر للتعديات في بداية قبل أن يتفاقم الوضع كما كان في السابق.



وأضاف الجندي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الأول للقادة المصريين، أن هناك حالة من عدم الرضا بين المواطنين عن الخدمات المحلية، ولكننا نعمل على إتاحة الخدمات بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم وفق الإمكانات المتوافرة حاليًا.

