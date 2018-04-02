القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
مصر
الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:06 م

«الجندي»: لا تنمية دون كوادر بشرية

اللواء أبوبكر الجندي
اللواء أبوبكر الجندي
أحمد أبو المحاسن
dostor.org/2114076

قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، خلال مشاركته المؤتمر الصحفي لمؤسسة تروس مصر للتنمية، تحت عنوان القمة الأولى للقادة المصريين "فينجر برينت" لتحسين الأداء بين المشروعات والدراسات الإستراتيجية، والتطبيق على أرض الواقع، إن المؤتمر يهدف لتذليل المعوقات أمام مسيرة التنمية، ويسعى إلى إيجاد كوادر حقيقية لتحسين العمل.

وأضاف الجندي أن التنمية المحلية تسعى إلى رفع مستوى الكوادر البشرية العاملة لقطاعات الإدارة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا أنه لا تنمية دون كوادر بشرية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29

منذ حوالي 5 ساعات

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية

منذ حوالي 20 ساعة

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع

منذ يوم

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27

منذ يوم

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين

الآن

حجز المدير المالى للزمالك ومسئول الخزينة 24 ساعة

عبدالعال للنواب عن مطالبتهم بإقالة الجندى: نحن من نمنح الثقة ونسحبها

الحكومة تُصلح ما أفسده الجندى: نحترم مجلس النواب وأعضاءه

«هآرتس»: واشنطن مستمرة فى إتمام صفقة سلام بمعزل عن الفلسطينيين

الأكثر قراءة

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

ألبومات الصور

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة مكتبة الطفل بحي الزهور

بالصور.. كوستاريكا تحتفل بفوز رئيسها الجديد

بالصور.. حفل تاريخي لكوريا الجنوبية فى بيونج يانج

تسليم 4 منازل للأسر الأولى بالرعاية بعد إعادة بنائها بالمنيا

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأكثر قراءة

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

كشكول

ملامح خطة إلغاء تنسيق الثانوية قبل تنفيذها في 2022

عمال الصنايق الخاصة في المدارس: «حقنا ضايع بين وزارتين ومحافظة»

الجامعات الحكومية تتعاقد مع جهة سيادية لمنع تزوير شهادات التخرج

خطة تعميم اللغات الأجنبية في معاهد وجامعات الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: نحتاح لتطوير المناهج لتواكب الحدث

الأمصار

الصليب الأحمر: إسرائيل تحتجز جثماني فلسطينيين قتلا في «يوم الأرض»

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

الجيش التركي يدمر مواقع لحزب العمال الكردستاني

أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم

مجلس الشيوخ يعترض على قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

ads
منوعات

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

حكاية زواج تشارلز ديكنز من أم أبنائه العشرة

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك