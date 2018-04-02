«الجندي»: لا تنمية دون كوادر بشرية

قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، خلال مشاركته المؤتمر الصحفي لمؤسسة تروس مصر للتنمية، تحت عنوان القمة الأولى للقادة المصريين "فينجر برينت" لتحسين الأداء بين المشروعات والدراسات الإستراتيجية، والتطبيق على أرض الواقع، إن المؤتمر يهدف لتذليل المعوقات أمام مسيرة التنمية، ويسعى إلى إيجاد كوادر حقيقية لتحسين العمل.



وأضاف الجندي أن التنمية المحلية تسعى إلى رفع مستوى الكوادر البشرية العاملة لقطاعات الإدارة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا أنه لا تنمية دون كوادر بشرية.