تسليم 4 منازل للأسر الأولى بالرعاية بعد إعادة بنائها بالمنيا

سلم اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، 4 منازل للأسر الأولى بالرعاية بقرية ديروط أم نخلة بمركز ملوي جنوب المحافظة، من إجمالي 7 منازل بالمركز، ضمن مشروع إعادة بناء المنازل المهدمة والآيلة للسقوط والخاصة بالمرأة المعيلة، التي يُشرف على تنفيذها إدارة المرأة بالمحافظة، والإدارة الهندسية، البالغ عددها حوالي 60 منزلًا على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.



جاء ذلك بحضور إبراهيم العربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي، وأميرة عبدالفتاح مدير إدارة المرأة بالمحافظة، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.



قالت أميرة عبدالفتاح، مدير إدارة المرأة بالمحافظة، إنه سيتم قريبًا تسليم باقي المنازل للأسر المستحقة بتكلفة إجمالية 540 ألف جنيه لمنازل مركز ملوي، و5 ملايين ونصف المليون، كتكلفة إجمالية معتمدة للمنازل الآيلة للسقوط على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، والخاصة بالمرأة المعيلة ومقسمة بين 3 ملايين من الخطة الموحدة للمحافظة، و2 مليون و500 ألف جنيه، من صندوق خدمات المحافظة، مشيرة إلى أن مساحة تلك المنازل تُقدر بحوالي 50 مترًا كاملة التشطيب وبإشراف الإدارة الهندسية بالمحافظة.

