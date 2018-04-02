جامعة القاهرة: دراسة إمكانية إنتاج محرك مصري وسيارة محلية

قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة على استعداد لنقل التكنولوجيا في مجال تصنيع وإنتاج المحركات وبناء خطوط إنتاج متكاملة من خلال مراكزها ووحداتها البحثية، لتصبح جاهزة للتنفيذ على أرض الواقع للإنتاج الكمى الصناعى.



وأضاف الخشت - في بيان اليوم الإثنين -"أن شباب الباحثين بجامعة القاهرة وبإشراف قادتهم قادرون على اللحاق بركب التصنيع والإنتاج وتحقيق الحلم المصري في إنتاج محرك مصري الصنع وسيارة محلية ".



وتابع: "وجهت بعمل دراسة جدوى؛ لعمل خطوط إنتاج لموتور الديزل لتصنيعه محليًا من خلال كلية الهندسة، إلى جانب مشروع لتصنيع أول سيارة مصرية من بدايتها ".



وأشار إلى أنه سيلتقى أساتذة الأقسام المتخصصة بكلية الهندسة بحضور عميد الكلية الدكتور سيد تاج الدين؛ لبحث خطة العمل في هذا المشروع.

