السجن من 5 إلى 10 سنوات لـ6 من «الإخوان» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك، بمعاقبة «ح. ج. أ»، و«ش. م. ال»، بالسجن المشدد 10 سنوات، لتوليهما قيادة جماعة إرهابية، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ«أ. ف. أ»، و«ح. ر. أ»، و«م. ع. ع»، و«م. أ. م»، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.



صدر الحكم، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبدالعاطي مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان.



تعود أحدات القضية رقم 11826 لسنة 2017، والمقيدة برقم 1413 لسنة 2017 كلي غرب، إلى انضمام المتهمين بالانضمام وقيادة الجماعة الإرهابية لتكدير السلم العام والتحريض علي مؤسسات البلاد.



وأكدت المحكمة في حكمها أنها بعد الإطلاع على المادة 3042- 313 إجراءات جنائية، والمواد 1ـ2- 121ـ2- 39 من القانون رقم 94 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والمادة رقم 17 ـ 32 عقوبات، وبذلك قررت المحكمة في حكمها بالسجن المشدد على المتهم الأول والثاني 10 سنوات، والثالث والرابع والخامس والسادس بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهم جميع المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.