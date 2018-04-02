«عبدالعال» يفتتح أول جلسة عامة للبرلمان بعد انتخابات الرئاسة

افتتح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، في أول انعقاد عقب الانتخابات الرئاسية، حيث توقفت الجلسات قرابة الشهر.



وتأخر افتتاح الجلسة قرابة ساعة؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكان مقررًا أن تبدأ الجلسة أعمالها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.



ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون الحكومة بشأن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، وتقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون النقل باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات بغرض تقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم.