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الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:03 م

أمير الكويت يتلقى دعوة الملك سلمان لحضور القمة العربية

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
أ ش أ
dostor.org/2114069

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، رسالتين خطيتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية؛ سلمهما سفير السعودية لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز.

تضمنت الرسالة الأولى دعوة لأمير الكويت للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين، والتي ستعقد في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

فيما تضمنت الرسالة الثانية دعوته لحضور الحفل الختامي، والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج المشترك 1)، والذي سيقام بالمنطقة الشرقية الشهر الجاري.

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