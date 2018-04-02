أمير الكويت يتلقى دعوة الملك سلمان لحضور القمة العربية

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، رسالتين خطيتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية؛ سلمهما سفير السعودية لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز.



تضمنت الرسالة الأولى دعوة لأمير الكويت للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين، والتي ستعقد في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.



فيما تضمنت الرسالة الثانية دعوته لحضور الحفل الختامي، والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج المشترك 1)، والذي سيقام بالمنطقة الشرقية الشهر الجاري.