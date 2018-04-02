اليوم.. نهاية الحق فى كوبون «جهينة» للصناعات الغذائية

ينتهي اليوم الإثنين الحق في الكوبون النقدي لحامل سهم جهينة للصناعات الغذائية.



ومن المقرر صرف الكوبون بواقع 10 قروش اعتبارًا من 5 أبريل الجاري.



وأقرت الجمعية العامة العادية لجهينة توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح 2017 بواقع 10 قروش للسهم.



واقترح مجلس إدارة جهينة توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح عام 2017، بقيمة 94.1 مليون جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة 941.4 مليون جنيه، موزعة على 941.4 مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه للسهم.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 197.7 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 53.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 6.06 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 4.9 مليار جنيه في 2016.