اليوم.. «كلنا معاك» تحتفل بفوز الرئيس عقب إعلان النتيجة

تنظم حملة كلنا معاك من أجل مصر، اليوم الإثنين، احتفالية فنية بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة ولاية ثانية، وذلك عقب إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية.



تقام الاحتفالية في ميدان عابدين بمنطقة وسط البلد، في تمام الساعة السابعة مساء، بمشاركة الفنان حمادة هلال، وعدد من النواب من مختلف أنحاء الجمهورية.



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية، التي جرت بالداخل خلال الفترة من 26 إلي 28 مارس، عصر اليوم الإثنين، وسيجرى إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكدت المؤشرات الأولية حصوله على 21088295 مليون صوت، بنسبة تصل إلى 90.53%، بينما حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى على 682797 بواقع نسبة 2.93%.