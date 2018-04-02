القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر فى مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبى الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
سياسي
الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:47 ص

اليوم.. «كلنا معاك» تحتفل بفوز الرئيس عقب إعلان النتيجة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
منى هيبة
dostor.org/2113918

تنظم حملة كلنا معاك من أجل مصر، اليوم الإثنين، احتفالية فنية بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة ولاية ثانية، وذلك عقب إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية.

تقام الاحتفالية في ميدان عابدين بمنطقة وسط البلد، في تمام الساعة السابعة مساء، بمشاركة الفنان حمادة هلال، وعدد من النواب من مختلف أنحاء الجمهورية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية، التي جرت بالداخل خلال الفترة من 26 إلي 28 مارس، عصر اليوم الإثنين، وسيجرى إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكدت المؤشرات الأولية حصوله على 21088295 مليون صوت، بنسبة تصل إلى 90.53%، بينما حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى على 682797 بواقع نسبة 2.93%.

موضوعات متعلقة

«كلنا معاك» بقنا تنظم احتفالية لحصول السيسى على أعلى الأصوات

«كلنا معاك» بالفيوم تحتفل بالنجاح الساحق للرئيس

الإثنين.. «كلنا معاك» تنظم احتفالية بمناسبة فوز «السيسى»

الإثنين.. «كلنا معاك» تحتفل بفوز السيسى في الشرقية

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 4 أيام

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»

منذ 4 أيام

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر

منذ 5 أيام

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام

منذ 5 أيام

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية

منذ 5 أيام

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي

الآن

17.67 جنيه.. سعر «الدولار» اليوم

بعد إعلان «روسيا» تصنيعه.. أبرز المعلومات عن الصاروخ «أفانغارد»

كوستاريكا تعلن فوز كارلوس ألفارادو فى الانتخابات الرئاسية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

ألبومات الصور

صور.. إطلاق الحوار المجتمعى حول استراتيجية الخدمات غير المصرفية

عزاء والدة إيهاب لهيطة

استعدادات «كلنا معاك» للاحتفال بفوز السيسي في «الرئاسة» (صور)

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

كشكول

عميد تربية الأزهر: التعليم الجامعي له دور كبير في مجابهة التطور

منصور حسن يكرم وكيل فنون تطبيقية لتميزه بملتقى النحت الدولي

رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق مراجعة الجودة بالإسكندرية

رئيس جامعة القاهرة: ندرس مشروع لإنتاج سيارة مصرية الصنع

البحث العلمي: تكريم 92 عالمة مصرية ومنحهم جوائز الدولة التشجيعية

الأمصار

ارتفاع أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم

الذهب يرتفع مع تجدد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 42.611 مليار دولار

بالأسماء: الاحتلال يعتقل مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة

العاصمة اللبنانية تطلق إسم ملك السعودية على أحد شوارعها

ads
منوعات

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

حكاية زواج تشارلز ديكنز من أم أبنائه العشرة

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك