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الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:47 ص

الهند: فرض حظر تجوال فى مناطق بكشمير لمنع اندلاع المظاهرات

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2113917

فرضت السلطات في الشطر الهندي من إقليم كشمير حظر تجوال في بعض مناطق مدينة سريناجار للحيلولة دون اندلاع مظاهرات مناهضة للهند.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن قوات الشرطة المدججة بالسلاح إلى جانب القوات شبه العسكرية المسلحة بمعدات مكافحة الشغب انتشرت في المنطقة بدوريات في الشوارع لمنع التجمعات.

وأغلقت السلطات المدارس والكليات وألغت اختبارات الجامعة في مسعى لوقف تظاهر الطلاب، كما تم تعليق خدمات القطارات ووقف خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في المدن التي شهدت اضطرابات في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك على خلفية مقتل 13 شخصًا على الأقل إلى جانب 3 جنود من القوات الهندية، أمس الأحد، في 3 معارك بالأسلحة اندلعت في جنوب الإقليم، وعقب المعارك اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة في عدة مناطق من الإقليم، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة العشرات.

يُذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران أحدهما هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" والآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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