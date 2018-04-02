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اقتصاد
الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:47 ص

عمومية «الكويت الوطني- مصر» تُقر توزيع كوبون بـ 1.25 جنيه للسهم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2113916

أقرت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني - مصر توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 1.25 جنيه للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أن الجمعية أقرت توزيع 187.5 مليون جنيه على المساهمين على حصتين الأولى بواقع 75 مليون جنيه، والثانية بنحو 112.5 مليون جنيه.

بحسب البيان، تم تكوين احتياطي مخاطر معيار بنسبة 1% من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك من صافي أرباح 2017.

وصدقت الجمعية العامة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة عن أعمال 2017.

وكانت القوائم المالية المستقلة لبنك الكويت الوطني - مصر قد أظهرت ارتفاع الأرباح خلال عام 2017 بنسبة 77%، لتسجل مستوى 1.5 مليار جنيه، مقابل 848.9 مليون جنيه بالعام السابق له.

وفي 22 فبراير الماضي، نوه البنك بأن التوزيعات المقترحة على المساهمين بنهاية العام الماضي تصل لـ187.5 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال البنك 1.5 مليار جنيه، موزعًا على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

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