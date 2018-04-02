وزارة النقل تعتزم طرح إنشاء 4 موانئ نهرية

تعتزم وزارة النقل المصرية طرح إنشاء 4 موانئ نهرية عقب موافقة مجلس النواب على قانون الملاحة النهرية الذي يجري مناقشته حاليًا.



وقال وزير النقل هشام عرفات إن ذلك يأتي من أجل تعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.



وأضاف عرفات أن الموانئ تشمل ميناء قنا النهري بمساحة 15 فدانًا، وميناء سوهاج النهري بمساحة 15 فدانًا، وميناء أسيوط النهري بمساحة 34 فدانًا، وميناء ميت غمر النهري بمساحة 16 فدانًا.



ووافق مجلس النواب، الشهر الماضي، على مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، لدعم خطط وزارة النقل لتطوير المرافق.