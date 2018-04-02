انطلاق قمة «فينجر برينت» بحضور «والى» و«الجندى»

بدأت منذ قليل فعاليات القمة الأولى للقادة المصريين لتحسين الأداء "فينجر برينت"، المقامة بالقاهرة، بترديد النشيد الوطني، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندي وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد من نواب ومستشاري وزراء التخطيط والإسكان بعد اعتذار وزرائهم عن المشاركة في الجلسة الافتتاحية.



واستهل المهندس حاتم خاطر مؤسس ونائب رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية ورئيس قمة فينجر برنت، كلمات الحضور بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية لفترة ولاية جديدة، مضيفا أن النتيجة معروفة عقلا ومنطقا ونهنئ الرئيس بفترة رئاسية جديدة.



وأضاف خاطر، أن المؤتمر يهدف إلي وضع تصور كامل لمعالجة الفجوات التي تعيق تنفيذ العديد من المشروعات والتي يتعلق بعضها إما بالكفاءات والتواصل بين الأجهزة بعضها البعض، وأخري تتعلق بالأسباب المالية وقياس الأثر، والأدوات المستخدمة في التنفيذ، لذا قررنا الإعداد لهذا المؤتمر وعقده سنويًا بحيث يتناول في كل سنة آلية من آليات تسيير عجلة التنمية في مصر بخطى متسارعة.



وأكد أن الأجهزة التنفيذية إذا ما استطاعت تخطي أولي تلك العقبات، فمعدلات الإنجاز الخاصة بالمشروعات ستشهد طفرة كبيرة خاصة، قائلا "لدينا إرادة سياسية حقيقية تسعي لتضع مصر في المكانة التي تستحقها في إطار استراتيجية مصر 2030، وهو ما يستوجب أن نكون علي نفس القدر حتى نستطيع اللحاق بركب الحضارة وهذا لن يتغير إلا بتغير ثقافات وسلوكيات وتحديث آليات عمل وتحقيق المؤسسية والمحاسبية".