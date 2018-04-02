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اقتصاد
الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:44 ص

الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح «التعمير والإسكان»

محمد عمران
محمد عمران
dostor.org/2113909

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إفصاح بنك التعمير والإسكان بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال.

وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، أن البنك تقدم للسير في إجراءات زيادة رأس المال من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، ممولا من الاحتياطي القانوني.

وبحسب الإفصاح، يهدف البنك من الزيادة توسيع نشاطه وزيادة القدرة التمويلية ودعم استراتيجية البنك، لافتًا إلى أنه لا يوجد زيادة أو تدفق نقدي جديد داخل البنك من المساهمين، ولكن الزيادة عبارة عن إعادة هيكلة حقوق الملكية بزيادة رأس المال خصما من الاحتياطي.

يُشار إلى أن مجلس إدارة البنك اقترح مؤخرا، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 1.5 جنيه للسهم عن أرباح 2017، وسهم مجاني لكل 10 أسهم ممولة من الأحتياطي القانوني.

وحقق البنك أرباحا بلغت 1.31 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 754.8 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.


يذكر أن الرقابة، وافقت في نوفمبر 2017، على زيادة أولية لرأسمال البنك المصدر والمدفوع، من 1.26 مليار جنيه إلى 1.51 مليار جنيه عبر تحويل مبلغ 253 مليون جنيه من الاحتياطي العام؛ بهدف توزيع سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للبنك زيادة رأس المال المصدر من 1.2 مليار جنيه إلى 1.51 مليار جنيه، عبر أسهم مجانية.

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