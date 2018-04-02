بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدافن في أبو قرقاص بالمنيا

تابع العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقر قاص جنوب محافظة المنيا، أعمال رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق الرابط بين قرية بلنصورة والطريق الصحراوي الغربي، والتي نتجت عن العاصفة الرملية التي ضربت جميع أنحاء الجمهورية الأربعاء الماضي، بهدف التيسير على المارة من المواطنين والمركبات، وتفادى وقوع أي حوادث أو خسائر في الأرواح.



كما تفقد رئيس المركز قطعة أرض بالطريق، للبدء في تنفيذ إجراءات تخصيص لها لتصبح "مدافن" لأهالي مركز أبوقر قاص، على أن يتم فتح باب التقديم لها حين الانتهاء من الإجراءات.

