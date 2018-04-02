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الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:40 ص

10 طرق لتحفيز طفلكِ للقراءة

10 طرق لتحفيز طفلكِ
شيماء دهب
dostor.org/2113903

يحتفل العالم باليوم العالمي لأهمية كتب الأطفال منذ عام 1967، وهو يوم ميلاد الأديب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن، حيث يرعى هذا الحدث المجلس الدولي لكتب الشباب "IBBY"، وهو منظمة غير ربحية تمثل شبكة دولية من جميع أنحاء العالم، لترقية ودعم كتب الأطفال.

وبالتزامن مع ذلك اليوم نوضح لكِ 10 طرق لتحفيز طفلك على القراءة.

1- اختاري الكتب المشوّقة التي تحتوى على صور تساعده على الفهم بطريقة سريعة.

2- اختاري الكتب بحسب عمر الطفل وإذا كان قادر على الاختيار فهذا الأفضل، لا تفرضي عليه قراءة ما تريديه أنتي.

3- اجعلي طفلك يقرأ لكِ القصة والعكس بصفة يومية.

4- اجعلي من القراءة موهبة ممتعة من خلال إدخال عنصر التمثيل فيها.

5- امنحي لطفلك مكافأة عند انتهاؤه من قراءة الكتب المخصصة له في الشهر الواحد.

6- من الممكن قراءة الكتب الإلكترونية بالتزامن مع ارتباط الأطفال مؤخرًا بالتكنولوجيا.

7- خصصي زاوية داخل المنزل للقراءة فقط، هذا يعمل على تشجيعهم بصورة كبيرة.

8- حاولى طرح الأسئلة بعد نهاية القصة للتأكد من استمتاع واستماع الطفل لها.

9- كوني مثال له ودعيه يشاهدك وأنتي تقرأين الكتب.

10- أحرصي على قراءة القصة قبل النوم خاصة للأطفال من 3 إلى 5 سنوات.

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