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الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:37 ص

مكرم محمد أحمد: العضو المنتدب لـ«المصرى اليوم» اعترف بالخطأ

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
وليد صلاح
dostor.org/2113900

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس حقق مع العضو المنتدب من جريدة المصري اليوم، بشأن العنوان غير المهنى الذي تناولته في تغطية الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى اعتذار العضو المنتدب عن العنوان ونشر اعتذار رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بالجريدة.

وأضاف «مكرم»، في تصريحات صحفية، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجريدة، متابعًا، تم توقيع غرامة قدرها 150 ألف جنيه وإلزامها بنشر اعتذار رسمي في نفس مكان ومساحة الخبر مقدم للهيئة العليا للانتخابات.

وتابع أن جريدة المصري اليوم تلتزم دائمًا بالمهنية في موقعها الإلكتروني أو الجريدة الورقية، وأنها أخطأت في استنتاج وقائع لم تحدث في الانتخابات الرئاسية، موضحًا إن الدولة لم تحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات كما ذكر في العنوان الذي تسبب في إهانة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية وشفافية، مشيدًا بدور القضاة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

وعن تصريحات المسئولين التحفيزية للمشاركة في العملية الانتخابية، قال مكرم، إن هذا الأمر طبيعي في كافة دول العالم.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام، أمس الأحد، تغريم جريدة «المصري اليوم»، 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وأحد محرريها إلى التحقيق بمعرفة نقابة الصحفيين؛ بسبب خبر حشد المواطنين للانتخابات الرئاسية.

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