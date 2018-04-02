وزير الري يتلقى تقريرًا عن مشاركة مصر بـ«أسبوع المياه»

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور علاء عبد المطلب، رئيس حزب الوفد، حول نتائج مشاركة الوفد المصرى بالمنتدى العالمى الثامن للمياه، والذى تم إقامته فى البرازيل.



وأشار التقرير إلى أن الوفد المصرى يشارك فى فاعليات المؤتمر، التي تضمنت المشاركة فى الجمعية العمومية غير العادية للمجلس العالمي للمياه، وصياغة الإعلان الوزاري للمؤتمر فضلًا عن المشاركة في المائدة المستديرة للجلسة الوزارية للتغيرات المناخية.



وقدم الوفد عروض خلال جلسات المؤتمر، تناولت عددًا من الموضوعات الهامة تمثلت فى التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في مصر، ودور البحث العلمي في مواجهة التحديات المختلفة مثل "مواجهة السيول والفيضانات، والتحديات الخارجية ممثلة في آثار التغيرات المناخية وخطط التنمية في دول المنبع لحوض النيل على الموارد المائية بمصر، واستعراض أهمية التعاون الدولى فى قضايا المياه مثال على ذلك نجاح مصر فى هذا المجال، فضلًا عن تأثير ندرة المياه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما تم التأكيد على أهمية موضوع إعادة استخدام مياه الصرف وسبل ترشيد المياه.

