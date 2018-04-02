«الجندي» يستعرض محاور لقائه مع رجال الأعمال المصريين

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إنه سيلتقي اليوم جمعية رجال الأعمال المصريين بهدف دعم وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.



وأكد الجندي في بيان له، أنه من المقر ر مناقش اللقاء الأدوار التي تقوم بها الوزارة والمحافظات في تدعيم اللامركزية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمستثمرين وتوحيد وتبسيط إجراءاتها وميكنتها.



وأوضح أنه سيتم مناقشة آليات الربط ما بين الخطط الاستثمارية للمحافظات والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص وكيفية دعم إجراءات الاستثمار في المحافظات المصرية والجهود التي تبذل للقضاء على البيروقراطية.