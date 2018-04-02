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الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:33 ص

مصرع شخص تحت عجلات قطار بركة السبع بالمنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنوفية _احمد عناني
dostor.org/2113894

لقى شخص مصرعه، تحت عجلات قطار، خلال عبوره مزلقان السكك الحديدية بمدينة بركة السبع فى المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، باصطدام أحد القطارات بشخص أثناء عبوره مزلقان السكك الحديدية بمدينة بركة السبع.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار القادم من «الإسكندرية - القاهرة» بـ«ح.ا.ح.ب» عاطل، أثناء عبوره المزلقان بمدينة بركة السبع حال غلقه، ووفاته متأثرًا بإصابته بكسور بالجمجمة والساعد الأيسر، وجرى نقل الجثة لمستشفى بركة السبع المركزى.

بسؤال عامل المزلقان وناظر المحطة ونجل شقيق المتوفى أفادوا بمضمون ما جاء بالفحص، ونفى الثالث الشبهة الجنائية، ولم ينجم عن ذلك ثمة تجاوزات لحركة سير القطارات وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة والساعدين وتهتك نسيج المخ ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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