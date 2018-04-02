القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
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الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:32 ص

اليوم.. «الجندى» فى ضيافة رجال الأعمال المصريين

اللواء أبو بكر الجندي
اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
dostor.org/2113893

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الإثنين، اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية لعقد لقاء مع أعضاء الجمعية تحت عنوان "دور وزارة التنمية المحلية في دعم التنمية المتكاملة".

يهدف اللقاء إلى دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال من جهة أخرى وذلك تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناء على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.

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