رفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات فوز الرئيس فى الفيوم

رفعت أجهزة الأمن بالفيوم، بإشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، درجة استعدادها، لتأمين احتفالات المواطنين بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.



وانتشرت منذ الصباح الباكر دوريات وأقوال أمنية تطوف الشوارع والميادين، فيما تم نشر عناصر الشرطة السرية بكافة الشوارع الجانبية والميادين، لرصد أي خروج على القانون أو القيام بأعمال تخريبية.



وتمركزت أكمنة ثابتة ومتحركة في ميدان السواقي والشوارع المحيطة به تمهيدًا لاحتفالات المواطنين بفوز الرئيس والاحتفالية الكبري المقرر أن تقيمها حملة «كلنا معاك من أجل مصر» بحضور نواب البرلمان وأعضاء الحملة والآلاف من أهالي الفيوم، بميدان السواقي وعدد من ميادين مراكز المحافظة المختلفة.