«صيدلة سوهاج» تشارك في المؤتمر العلمي بجامعة المنصورة

تشارك كلية الصيدلة بجامعة سوهاج بوفد من طلابها، في المؤتمر العلمي الطلابي السادس بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل الحالي، من خلال عدد من الأبحاث العلمية المتميزة.



صرح بذلك الدكتورأحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال إن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع البحث العلمي خاصة لدى الطلاب وشباب الباحثين.



وأضاف الدكتور محمود المنشاوي عميد الكلية، أن الأبحاث التى تشارك بها الكلية تنحصر في مجالات الأدوية المعالجة للأمراض السرطانية، وتحسين الإتاحة الحيوية لبعض المستحضرات الصيدلية، بالإضافة إلى إكتشافات جديدة في مجال الأعشاب الطبية، والتي تستخدم لعلاج العدوى الفيروسية، والإلتهابات البكتيرية.



وأوضح المنشاوي، أن كل تلك الأبحاث قام بها طلاب الكلية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، وهى نواة لمشروع طلابى بحثى فى مجال الأدوية والمستحضرات الطبية، بدعم كامل من رئيس الجامعة، وفى إطار تحقيق رؤية الدولة من خلال خطة التنمية المستدامة مصر 2030 والتى تستهدف التوسع فى المشروعات البحثية التطبيقية، خاصة فى مجال إكتشاف وتطوير الدواء، والتى لها مردود إقتصادى وإجتماعى كبير خلال الفترة القادمة.



يذكر أن كلية الصيدلة بالجامعة قامت بالعديد من الندوات وورش العمل فى مجال البحث العلمى والتى تم من خلالها تكوين فرق طلابية بحثية تم إيفاد العديد منهم لدول مختلفة خلال الصيف الماضي.