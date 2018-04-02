القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر فى مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبى الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
محافظات
الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:28 ص

«صيدلة سوهاج» تشارك في المؤتمر العلمي بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
سوهاج - محمود عبد العال
dostor.org/2113889

تشارك كلية الصيدلة بجامعة سوهاج بوفد من طلابها، في المؤتمر العلمي الطلابي السادس بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل الحالي، من خلال عدد من الأبحاث العلمية المتميزة.

صرح بذلك الدكتورأحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال إن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع البحث العلمي خاصة لدى الطلاب وشباب الباحثين.

وأضاف الدكتور محمود المنشاوي عميد الكلية، أن الأبحاث التى تشارك بها الكلية تنحصر في مجالات الأدوية المعالجة للأمراض السرطانية، وتحسين الإتاحة الحيوية لبعض المستحضرات الصيدلية، بالإضافة إلى إكتشافات جديدة في مجال الأعشاب الطبية، والتي تستخدم لعلاج العدوى الفيروسية، والإلتهابات البكتيرية.

وأوضح المنشاوي، أن كل تلك الأبحاث قام بها طلاب الكلية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، وهى نواة لمشروع طلابى بحثى فى مجال الأدوية والمستحضرات الطبية، بدعم كامل من رئيس الجامعة، وفى إطار تحقيق رؤية الدولة من خلال خطة التنمية المستدامة مصر 2030 والتى تستهدف التوسع فى المشروعات البحثية التطبيقية، خاصة فى مجال إكتشاف وتطوير الدواء، والتى لها مردود إقتصادى وإجتماعى كبير خلال الفترة القادمة.

يذكر أن كلية الصيدلة بالجامعة قامت بالعديد من الندوات وورش العمل فى مجال البحث العلمى والتى تم من خلالها تكوين فرق طلابية بحثية تم إيفاد العديد منهم لدول مختلفة خلال الصيف الماضي.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

الآن

17.67 جنيه.. سعر «الدولار» اليوم

بعد إعلان «روسيا» تصنيعه.. أبرز المعلومات عن الصاروخ «أفانغارد»

كوستاريكا تعلن فوز كارلوس ألفارادو فى الانتخابات الرئاسية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

ألبومات الصور

صور.. إطلاق الحوار المجتمعى حول استراتيجية الخدمات غير المصرفية

عزاء والدة إيهاب لهيطة

استعدادات «كلنا معاك» للاحتفال بفوز السيسي في «الرئاسة» (صور)

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

كشكول

عميد تربية الأزهر: التعليم الجامعي له دور كبير في مجابهة التطور

منصور حسن يكرم وكيل فنون تطبيقية لتميزه بملتقى النحت الدولي

رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق مراجعة الجودة بالإسكندرية

رئيس جامعة القاهرة: ندرس مشروع لإنتاج سيارة مصرية الصنع

البحث العلمي: تكريم 92 عالمة مصرية ومنحهم جوائز الدولة التشجيعية

الأمصار

ارتفاع أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم

الذهب يرتفع مع تجدد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 42.611 مليار دولار

بالأسماء: الاحتلال يعتقل مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة

العاصمة اللبنانية تطلق إسم ملك السعودية على أحد شوارعها

ads
منوعات

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

حكاية زواج تشارلز ديكنز من أم أبنائه العشرة

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك