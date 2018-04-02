صعود 5 ملاكمين من جنوب سيناء إلى دورالثمانية ببطولة الجمهورية

صعد 5 ملاكمين جنوب سيناء إلى دور الثمانية فى بطولة الجمهورية للملاكمة للناشئين، التي تجري فلعاليتها بمركز شباب شرم الشيخ، فى الفترة من 31 مارس إلى 4 إبريل، بمشاركة 220 لاعبًا يمثلون أندية الجمهورية.



وقال الكابتن جلال سلامة، المدير الفني: إن "5 من أبناء جنوب سيناء المشاركين فى البطولة صعدوا إلى دور الثمانية".



وأشار: إلى أن "الصاعدين هم محمد قنديل علي، وزن 46، ومحمد حسن يوسف، وزن 63، وأحمد السيد لطفي، وزن 70، وأحمد محمد غريب، وزن 80 كيلو جرام، وهم من أبناء المشروع القومى للملاكمة".



