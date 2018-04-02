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الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:25 ص

الرئيس التنفيذى لـ«كريم»: عزوف السائقين بعد حكم القضاء الإدارى

رامي كاطو الرئيس
رامي كاطو الرئيس التنفيذي لشركة كريم،
dostor.org/2113886

قال رامي كاطو الرئيس التنفيذي لشركة كريم، إن حكم القضاء الإداري بوقف عمل الشركة أثر بالسلب على إقبال السائقين للعمل معنا.

جاء ذلك خلال لقاء، بحضور الأمين العام للجنة النقل بمجلس النواب محمد زين الدين.

ودافع "زين الدين" عن مشروع القانون لتنظيم عمل شركات النقل المماثلة لـ"كريم وأوبر"، مؤكدا أن البرلمان يوازن بين مصالح تلك الشركات ومصالح أصحاب التاكسي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.

وأضاف أن المجلس يسعى للتيسير على تلك الشركات في مشروع القانون من أجل تشجيعها على الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأقرت مصر في نوفمبر 2017، مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأحالته لمجلس الدولة.

يُشار إلى أنه في 20 مارس الجاري، قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك.

وفي 24 مارس الجاري، قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم" لأنشطتهما داخل مصر.

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