تحالف مصرى يابانى إماراتى لإنشاء محطتى رياح بـ900 مليون دولار

يسعى تحالف شركات السويدي إليكتريك، وماروبيني اليابانية، ومصدر الإماراتية للحصول على تمويل لإنشاء محطتي رياح بقيمة 900 مليون دولار.



وتقدمت وزارة الكهرباء المصرية، بمذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء، بشأن العرض المقدم من التحالف أعلاه، وعقب الموافقة، تمنح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الأرض للتحالف بنظام حق الانتفاع.



ويعتزم التحالف إنشاء تلك المحطات، لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات.



يذكر أن السويدي إليكتريك نوهت في مطلع فبراير الماضي، بأنها تتفاوض بشأن مشروع دمج إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس ومشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بمنطقة رأس غارب - محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع ماروبيني اليابانية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل الإماراتية.



وفي يناير الماضي، وقّعت شركة السويدي إليكتريك المصرية مع شركة ماروبيني اليابانية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل الإماراتية اتفاقا مبدئيّا لدمج مشروعين وتطويرهما.



وأشارت الشركة إلى أن المشروع الأول يتضمن إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بطاقة إجمالية 500 ميجاوات والذي تقوم به السويدي وماروبيني، والثاني لتطوير مشروع توليد كهرباء بالرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر وتقوم به أبوظبي لطاقة المستقبل.



كانت السويدي قالت في 20 نوفمبر 2017، إنها تجري مفاوضات مع وزارة الكهرباء والطاقة للحصول على 6 قطع أراضٍ، تستخدمها في تشغيل 6 محطات كهرباء من طاقة الرياح.