أستاذ قانون دولى: يحق للسفارة المصرية فى الرياض الدفاع عن «الحاجة سعدية»

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أنه بموجب قانون الحماية الدبلوماسية فإن السفارة المصرية في الرياض وعن طريق الموظفين القنصليين يحق لها الدفاع عن سعدية عبد السلام المتهمة بإخفاء مخدرات فى حقيبتها قبل وصولها المطار لتوصيلها إلى السعودية.



وأضاف «سلامة» فى تصريح لـ«الدستور» أنه يمكن للسفارة المصرية في الرياض أن تطلب حضور جلسات التحقيق الجنائية الأولية مع المتهمة المصرية وفقًا لاتفاقيات التعاون القضائي في الإنابة القضائية أو قواعد المعاملة بالمثل في ظل العلاقات الودية بين الدولتين الشقيقتين.



وأشار «سلامة» إلى أنه بالنسبة للمتهمين المصريين «عبدالله.م.ع»، وشقيقته «الجارية.م.ع»، وزوجها «محمد.ف»، المدعي عليهم في القضية، فلجهات التحقيق الجنائية المصرية أن تقوم باتخاذ الإجراءات الجنائية حيالهم باعتبار أن جزءًا من الأفعال الإجرامية في القضية وقع على الإقليم المصري، وتقوم السلطات المصرية بموافاة نظيرتها السلطات السعودية بما خلصت إليه التحقيقات الجنائية الأولية، حتى تقوم السلطات السعودية بالاستفادة من الأدلة الثبوتية الدامغة أو القرائن القضائية التي يمكن أن تفيد في تبرئة ساحة المعتدى عليها.



كانت السلطات السعودية، قد ألقت القبض على الحاجة سعدية عبد السلام فور وصولها الأراضى السعودية وبحوزتها شنطة بها نحو ٧٥ ألف قرص ترامادول ومواد مخدرة وأكدت أسرتها أنها حصلت على عمرة مجانية من أحد الأشخاص بنبروة يدعى عبد الله محمد المنزلاوى بحجة تبرع رجل سعودى بها على روح والدته، وفى مطار القاهرة أعطاها الشنطة لتوصيلها للرجل السعودى وأقنعها أن بها ملابس حمل لزوجته.