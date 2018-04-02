إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بقرية طلمبات برسيق لخلافات بسبب الجيرة بالأرض الزراعية، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوحمص العام بمحافظة البحيرة.



تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص من المستشفى العام بوصول كل من طرف أول "مختار.س.ز" 35 عامًا عامل، و"مرضي.ز.م" 65 عامًا بالمعاش، مصابين بجروح وكدمات، والطرف الثاني "الصافي.ك.ع " 35 عامًا فلاح، مصابًا بجرح بالرأس واشتباه نزيف بالمخ وما بعد الارتجاج ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمستشفى كفر الدوار العام للعلاج، و"عبدالسلام.ك.ع" 24 عامًا سائق، و"محمود.ك.ع" 27 عامًا سائق، مصابين بجروح وكدمات.



وبسؤال الطرفين أقروا بحدوث مشاجرة بينهم لخلافات بسبب الجيرة فى أرضهم الزراعية وتعديهم على بعض بالضرب بالعصى، ما أدى لإصابتهم المشار إليها، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.