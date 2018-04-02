القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر فى مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبى الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
سياسي
الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:22 ص

السبت.. السيد البدوي يسلم «أبو شقة» رئاسة حزب الوفد

السيد البدوي
السيد البدوي
سعيدة عامر
dostor.org/2113881

يعقد الدكتور السيد البدوي، يوم السبت المقبل، اجتماعًا للهيئة العليا لحزب الوفد، وهو الاجتماع الأخير الذى سيرأسه البدوي، حيث سيسلم قيادة الحزب للمستشار بهاء الدين أبو شقة، بعد فوزه بمنصب رئيس الحزب فى الانتخابات التى جرت فى الثلاثين من مارس الماضي.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد المنتخب، إنه سيتسلم مهام عمله كرئيس للحزب يوم السبت المقبل، وسيرأس الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد الحالى، اجتماع الهيئة العليا ليسلمه رئاسة الحزب ورئاسة الهيئة العليا.

وأشار رئيس الوفد، في تصريحات لـ" الدستور"، إلى أن هذا الاجتماع لن يتطرق لاختيار سكرتير عام جديد للحزب، على أن يدعى فيما بعد لاجتماع للهيئة العليا لانتخابه، مؤكدا أنه لن يتدخل في اختيار السكرتير العام، ولن يرشح أحدا وسيترك الأمر للهيئة العليا.

وفاز المستشار بهاء الدين أبو شقة برئاسة الوفد خلفًا للدكتور السيد البدوي الذى قاد الحزب لثماني سنوات.

موضوعات متعلقة

«الوفد» على صفيح ساخن.. هل يُشعل «البدوى» الحزب قبل الرحيل؟

تعرف على موعد استقالة «البدوى» من رئاسة «الوفد»

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 6 أيام

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهر

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهر

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ شهر

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

17.67 جنيه.. سعر «الدولار» اليوم

بعد إعلان «روسيا» تصنيعه.. أبرز المعلومات عن الصاروخ «أفانغارد»

كوستاريكا تعلن فوز كارلوس ألفارادو فى الانتخابات الرئاسية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

ألبومات الصور

صور.. إطلاق الحوار المجتمعى حول استراتيجية الخدمات غير المصرفية

عزاء والدة إيهاب لهيطة

استعدادات «كلنا معاك» للاحتفال بفوز السيسي في «الرئاسة» (صور)

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

كشكول

عميد تربية الأزهر: التعليم الجامعي له دور كبير في مجابهة التطور

منصور حسن يكرم وكيل فنون تطبيقية لتميزه بملتقى النحت الدولي

رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق مراجعة الجودة بالإسكندرية

رئيس جامعة القاهرة: ندرس مشروع لإنتاج سيارة مصرية الصنع

البحث العلمي: تكريم 92 عالمة مصرية ومنحهم جوائز الدولة التشجيعية

الأمصار

غارتان لطيران التحالف على مخيمات النازحين في الحديدة

ارتفاع أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم

الذهب يرتفع مع تجدد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 42.611 مليار دولار

بالأسماء: الاحتلال يعتقل مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة

ads
منوعات

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

حكاية زواج تشارلز ديكنز من أم أبنائه العشرة

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك