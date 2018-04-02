السبت.. السيد البدوي يسلم «أبو شقة» رئاسة حزب الوفد

يعقد الدكتور السيد البدوي، يوم السبت المقبل، اجتماعًا للهيئة العليا لحزب الوفد، وهو الاجتماع الأخير الذى سيرأسه البدوي، حيث سيسلم قيادة الحزب للمستشار بهاء الدين أبو شقة، بعد فوزه بمنصب رئيس الحزب فى الانتخابات التى جرت فى الثلاثين من مارس الماضي.



وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد المنتخب، إنه سيتسلم مهام عمله كرئيس للحزب يوم السبت المقبل، وسيرأس الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد الحالى، اجتماع الهيئة العليا ليسلمه رئاسة الحزب ورئاسة الهيئة العليا.



وأشار رئيس الوفد، في تصريحات لـ" الدستور"، إلى أن هذا الاجتماع لن يتطرق لاختيار سكرتير عام جديد للحزب، على أن يدعى فيما بعد لاجتماع للهيئة العليا لانتخابه، مؤكدا أنه لن يتدخل في اختيار السكرتير العام، ولن يرشح أحدا وسيترك الأمر للهيئة العليا.



وفاز المستشار بهاء الدين أبو شقة برئاسة الوفد خلفًا للدكتور السيد البدوي الذى قاد الحزب لثماني سنوات.